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Öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik bursu sonuçlarını açıkladı
01 Ekim 2018 11:15
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Öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu Sonuçları

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ÖĞRETMENLİK BURSU KİMLERE VERİLİR?

MEB, öğretmenlik bursunu, Türkçe, İngilizce, İlköğretim Matematik,, Özel Eğitim (Görme, İşitme, Zihinsel Engelliler) ve İlköğretim Türkçe Öğretmenliği programlarını ilk 5 tercih edenlere veriyor.
Memurlar.Net
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