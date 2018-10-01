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Öğretmenlik bursu sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik bursu sonuçlarını açıkladı
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu Sonuçları
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ÖĞRETMENLİK BURSU KİMLERE VERİLİR?
MEB, öğretmenlik bursunu, Türkçe, İngilizce, İlköğretim Matematik,, Özel Eğitim (Görme, İşitme, Zihinsel Engelliler) ve İlköğretim Türkçe Öğretmenliği programlarını ilk 5 tercih edenlere veriyor.
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