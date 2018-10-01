Daha önce iki Bakanlık daha McKinsey'le çalışmış

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ FİRMA: MCKİNSEY

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, 16 Bakanlıktan temsilcinin yer aldığı Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası danışmanlık firması McKinsey ile çalışacaklarını belirtmişti.

Muhalefet tarafından IMF'in güncellenmiş versiyonu olarak adlandıran bu işbirliği, bürokrasi çevrelerinde, Türkiye ekonomisinin güven veren bir yapıya sahip olduğunun dış dünyaya anlatılması için yapılan bir anlaşma olarak değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, Türkiye McKinsey firması ile ilk kez çalışmıyor. Geçen yıl Gaziantep Sanayi Odası da McKinsey firması ile çalışmıştı.

SANAYİ BAKANI FARUK ÖZLÜ DE ÇALIŞTI

McKinsey firması ile çalışan bir diğer önemli kurum ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı idi. Bakan Faruk Özlü zamanında McKinsey firmasıyla 3 aylığına yapılan bir çalışmada 15 Milyon TL ödendi. Yüksek teknolojik sanayi ürünlerinin yatırımcılarının Turkiye'ye getirilmesine yönelik yapılan çalışma malesef bir sonuca bağlanamadı.

15 MİLYON TL ÖDENDİ, AMA SONUÇ RAPORU DAHİ YOK

24 Haziran seçimlerinden sonra Bakan olan Mustafa Varank, McKinsey'le bu güne kadar herhangi bir çalışma gerçekleştirmedi ve bu konuyla ilgili bir açıklamada yapılmadı.

Bir sonuç raporu dahi ortaya konmayan bu çalışmada, 15 milyon TL'nin ne olduğu merak ediliyor.

RECEP AKDAĞ DA BAKANLIĞI DÖNEMİNDE ÇALIŞTI

McKinsey ile çalışan bir diğer Bakanlık ise Sağlık Bakanlığıydı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 yılında, Bakanlığın stratejik planınında danışmanlık sunmak üzere, McKinsey ile çalışmaya başladı. Her yıl Bakanlık tarafından rutün olarak hazırlanmakta olan stratejik plan için McKinsey'e ne kadar bir ücret verildiği ise belli değil