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DHBT için geç başvuru 11 Kasm'da alınacak

ÖSYM bugün sınav takviminde güncelleme yaparak, DHBT sınavı için gecikme başvurusu ekledi
01 Ekim 2018 11:30
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DHBT için geç başvuru 11 Kasm'da alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 09.12.2018 tarihinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) gerçekleştirecek olup, KPSS ile birlikte girilen bu sınava başvurular 09-17 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'nin belirlediği bu tarihler dışında, bu tarihleri kaçıranlar için ÖSYM sınav takviminde düzenleme yaparak 01.11.2018 tarihinde gecikmiş başvuru hakkı getirdi.

Memurlar.Net
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