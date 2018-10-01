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DHBT için geç başvuru 11 Kasm'da alınacak
ÖSYM bugün sınav takviminde güncelleme yaparak, DHBT sınavı için gecikme başvurusu ekledi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 09.12.2018 tarihinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) gerçekleştirecek olup, KPSS ile birlikte girilen bu sınava başvurular 09-17 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'nin belirlediği bu tarihler dışında, bu tarihleri kaçıranlar için ÖSYM sınav takviminde düzenleme yaparak 01.11.2018 tarihinde gecikmiş başvuru hakkı getirdi.
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