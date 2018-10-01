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Adalet Bakanlığı'na bilişim kategorisinde 3 farklı ödül

Adalet Bakanlığı, bilişim teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla üç farklı kategoride birincilik ödülü kazandı
01 Ekim 2018 11:32
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Adalet Bakanlığı'na bilişim kategorisinde 3 farklı ödül

Adalet Bakanlığı, bilişim teknolojileri konusunda yaptığı çalışmalarla üç farklı kategoride birincilik ödülü kazandı.

Alınan bilgiye göre, bilişim teknolojilerinin gelişimlerini inceleyen ve şirketlerin pazar paylarını açıklayan International Data Corporation (IDC) tarafından 28-30 Eylül arasında Konya'da düzenlenen Kamu Bilişim Yöneticileri Zirvesi'nde, ödüller sahiplerini buldu.

Adalet Bakanlığı, altı kategoride değerlendirilen kurumlar arasından üç farklı kategoride birincilik ödülü kazandı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, "e-tebligat Projesi" "En iyi maliyet verimliliği" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Proje ile fiziki ortamda haftalar süren tebligat işlemi, elektronik ortamda saniyeler içinde tamamlanıyor.

Fiziki ortamdaki tebligat ücretinin üçte biri maliyetiyle elektronik ortamda tebligat yapılabilmesini sağlayan proje, kağıt kullanılmaması nedeniyle doğanın korunmasına da katkı sağlıyor.

Bakanlığın ödül alan bir diğer projesi de yakın zamanda kullanıma sokulan "Uzlaştırmacı Portal" oldu. "En iyi değişim yönetimi" kategorisinde birincilik ödülünü alan "Uzlaştırmacı Portal", sınav ve sicil başvurularını online olarak elektronik ortamda gerçekleştirmeye imkan veriyor.

Portal, dosya atama işlemleri yapılabildiği ve adliyelere gitme zorunluluğu ortadan kalktığı için iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

"En İyi İş Etkinleştirme Projesi" kategorisinde ise "CELSE (Mobil Avukat Bilgi Sistemi)" mobil uygulaması birincilik ödülünü aldı. Tamamen ücretsiz olan "CELSE" uygulaması, avukatlara sunulan hizmet çeşitliliğini artırmak ve yargılama işlemlerini daha rahat takip edebilmelerini sağlamak amacıyla çağın gereklerine uygun olarak hazırlandı.

Duruşmaların anlık, günlük veya aylık olarak takip edilebilmesine ve vekil olunan dosyaların kapak bilgilerinin görüntülenmesine imkan veren uygulama, avukatların duruşma takiplerini cep telefonlarından yapabilmelerini sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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