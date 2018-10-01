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Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Aziz KOCAOĞLU Kimdir?
21 Haziran 1948 yılında Tokat'ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
1974'te İstanbul Üniversitesi'nden İşletme dalında master derecesi alan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasına bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı. 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.
Sanayiciliğin ardından siyasi yaşamına CHP Gençlik Kollarında başlayan Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda bu partiye üye oldu. 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın ölümü üzerine CHP İzmir teşkilatı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi.
29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, %56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009-2014 dönemi için halktan güvenoyu aldı.
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