1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı
01 Ekim 2018 11:57
Yazdır
Aziz Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Aziz KOCAOĞLU Kimdir?

21 Haziran 1948 yılında Tokat'ta doğan Aziz Kocaoğlu, 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1974'te İstanbul Üniversitesi'nden İşletme dalında master derecesi alan Kocaoğlu, 1975-1978 yılları arasına bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı. 1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 1979 yılında kendi işini kurdu. Ortak bir girişimle 1986 yılında toprak sanayi dalında çalışmaya başladı.

Sanayiciliğin ardından siyasi yaşamına CHP Gençlik Kollarında başlayan Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda bu partiye üye oldu. 2001-2003 döneminde CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın ölümü üzerine CHP İzmir teşkilatı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, %56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009-2014 dönemi için halktan güvenoyu aldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 11,576 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
02 Ekim 2018 05:10		 İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
02 Ekim 2018 04:42
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
02 Ekim 2018 04:33		 Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
02 Ekim 2018 04:20
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
02 Ekim 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması!
01 Ekim 2018 23:50
CHP'li başkan'dan İzmir adaylığı açıklaması
01 Ekim 2018 23:27		 'Erdoğan'ın ziyaretinde 136 kişilik liste verilmedi'
01 Ekim 2018 23:12
Erdoğan'ın Almanya ziyareti 'yakınlaşma' getirdi mi?
01 Ekim 2018 22:39		 Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı
01 Ekim 2018 22:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
olay 2
sürekli karar değiştirmek 4
felsefe 4
gram altın 1
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ filozofları 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam