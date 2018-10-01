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İki oğlunun boğularak öldüğünü morgda öğrendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğularak ölen iki genç kardeşin babası, yakınları tarafından gezme bahanesiyle getirildiği Antalya'da acı haberi morgda öğrendi. Sinir krizleri geçiren baba, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı
01 Ekim 2018 14:58
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İki oğlunun boğularak öldüğünü morgda öğrendi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzme bilmemelerine rağmen Halil İmen (14) ile ağabeyi Burhan İmen (15) denize yüzmek için girdi. Bir süre denizin sığ bölümünde duran kardeşler, bir süre sonra derin yerlere doğru ilerledi. Sahilde bulunan vatandaşların ifadelerine göre dalgaya kapılan kardeşlerden biri çırpınmaya başladı. Diğer kardeşi kurtarmak için yanına gitti. Bir süre sonra çırpınan kardeşler gözden kayboldu. Sahildekiler yüzerek yanına gittikleri Halil İmen'in kıyaya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil İmen'i ambulansla Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan ağabey Burhan İmen için ise olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Sahil Güvenlik timi yönlendirildi. JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı aramada Burhan İmen'in cansız bedenine ulaşıldı. İki kardeşin cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

MORGDA ÖĞRENDİ

Denizli'de bir fabrikada çalışan Baba Mehmet İmen, yakınları tarafından evine götürülmeyerek gezme bahanesiyle Antalya'daki kardeşinin yanına getirildi. Bugün yine yakınları tarafından morgda getirilen baba, 2 oğlunun öldüğü haberiyle adeta yıkıldı.

Uzun süre gözyaşı döken baba, sinir krizleri geçirdi. Acılı babanın, ağıtlar yakarak çevresindekilere serzenişte bulunduğu gözlendi.

İhlas Haber Ajansı
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