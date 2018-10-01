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Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak
01 Ekim 2018 12:04
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Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumla yeni bir döneme girildiğini ve bu dönemde Meclisin yasama hakkının kısıtlandığını ileri süren Karaduman, "Meclisin yasama hakkının kısıtlanması milletin yaşama hakkının kısıtlanması anlamına gelir. Yeni Meclis çalışmaları, Cumhurbaşkanını onama makamı değil, sorgulama makamı olmalıdır." ifadesini kullandı.

İktidarın ekonomiyi dış güçlere emanet ettiğini savunun Karaduman, "Ülke bir felakete doğru gidiyor. Bu felakete dur demek hepimizin boynumuzun borcudur. Meclis'teki bütün milletvekilleri McKinsey'in değil milletin vekili olduğunu ispat etmek zorundadır." diye konuştu.

Bir gazetecinin Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde bir ittifak içine girip girmeyeceği sorusu üzerine Karaduman, ülkenin menfaati için hiçbir adımdan geri kalmayacaklarını vurguladı. Karaduman, "Bizim bir araya gelmeyeceğimiz tek nokta ABD emperyalizmidir, İsrail siyonizmidir. Biz milletin kendisi ile ittifak yapacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra da çalışmalarımız sürüyor. Yerel seçimlerde Saadet Partisi kendi adayları ile çıkacak." dedi.

MHP'nin ceza indirimi kanun teklifine ilişkin de Karaduman, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak devletin ancak kendisine karşı işlenmiş suçları affedebileceğini söyledi. Abdulkadir Karaduman, yolsuzluk ve hırsızlıkların mağdurunun millet olduğunu ve bu suçların da ancak millet tarafındın affedilebileceğini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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