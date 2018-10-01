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Eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nurdan Okumuş ve avukatı katıldı.
Okumuş, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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