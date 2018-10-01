İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 18 arttı

İstanbul'da 2018 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Eylül ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 11,43, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 14,52 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,54 toptan fiyatlar ise yüzde 26,61 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Eylül 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,37, gıda harcamalarında yüzde 4,78, giyim harcamalarında yüzde 3,75, diğer harcamalarda 3,29, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,32, konut harcamalarında yüzde 1,17 artış görülmüştür.

Eylül 2018'de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 12,69, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 7,61, mensucat grubunda yüzde 4,93, madenler grubunda yüzde 4,76, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,91, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,16, artış izlenmiştir.