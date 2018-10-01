1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babalarına ait tabancayla oynayan küçük kardeşlerine müdahale etmek isterken kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
01 Ekim 2018 12:21
Yazdır
Kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babalarına ait tabancayla oynayan küçük kardeşlerine müdahale etmek isterken kazara vurulan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesindeki evlerinde Ş.E (15), 4 ve 6 yaşlarındaki iki kardeşinin babalarına ait ruhsatsız tabancayla oynadığını gördü.

Kardeşlerinin elinden tabancayı almak isteyen Ş.E, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Aile bireyleri ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,592 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
01 Ekim 2018 21:18		 Kastamonu'da mantar toplamaya giden kadın kayboldu
01 Ekim 2018 21:13
12 yaşındaki Mustafa, kazada öldü
01 Ekim 2018 19:59		 Araba lastiğinin içinde 350 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
01 Ekim 2018 18:55
Üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
01 Ekim 2018 18:46		 Ankara'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
01 Ekim 2018 18:32
10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı
01 Ekim 2018 18:30		 Bursa'da otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
01 Ekim 2018 18:15
'Garip'in katilini oktaki detay yakalatacak
01 Ekim 2018 17:56		 Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı
01 Ekim 2018 17:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
olay 2
sürekli karar değiştirmek 4
felsefe 4
gram altın 1
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ filozofları 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam