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Sağanak yağışın bilançosu ağır oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 104 iş yeri, 38 konut ve 5 kamu binası sularla dolarken, 56 aracın da sürüklenerek zarar gördüğü tespit edildi. İlçede zemin katlarını su basan bir lise ile anaokulunda eğitime ara verildi
01 Ekim 2018 12:42
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Sağanak yağışın bilançosu ağır oldu

Kaynarca'da dün şiddetli sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından, zararın boyutu ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren yağışta metrekareye 115 kilogram yağışın düştüğü belirtilen ilçede, sel sonrası başlatılan çalışmalar dün gece saatlerine kadar sürdü. Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile gönüllü arama kurtarma ekipleri felaket sonrası bölgeye gitti.

Taşkının yaşandığı Seyran Deresi'ne inen arama kurtarma ekipleri, sel suları arasında mahsur kalan kimsenin olmadığını belirledi. AFAD'ın 16 personel, 6 araç, 2 bot; Sakarya İtfaiyesi'nin 23 personel, 8 araç, 1 bot; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ) 5 iş makinesi, 5 kamyon, 8 vidanjör ve 40 personel ile müdahale ettiği bölgede yaralar büyük ölçüde sarıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise bölgede hasar tespiti için 4 teknik personel görevlendirdi. İlçe genelinde yapılan incelemelerde 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 aracın selden ve su taşkınından zarar gördüğü tespit edildi. İlçe genelinde onarım ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

2 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

SASKİ ekipleri de vidanjörlerle sular altında kalan ev, iş yeri ve okul binalarındaki suyu tahliye çalışması yürütüyor.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taşan Seyran Deresi'nin yakınındaki Kaynarca Anadolu Lisesi'nde 3 gün, Kaynarca Anaokulu'nda ise 5 gün süreyle eğitime ara verdi. Zemin katları sel sularıyla dolan okul binalarında yapılacak temizlik çalışması sonrası eğitime devam edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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