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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.523,00 lira oldu
01 Ekim 2018 12:44
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.523,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 229,50 229,70 228,00 228,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.512,00 1.533,00 1.502,00 1.523,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 209,00 213,00 208,00 212,00
Lira(Tam) Ziynet 1.478,00 1.498,00 1.468,00 1.488,00
Yarım Ziynet 739,00 749,00 734,00 744,00
Çeyrek Ziynet 370,00 375,00 367,00 372,00
Anadolu Ajansı
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