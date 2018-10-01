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Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
Bu yılın ilk Nobel Ödülü'nü kazanan isimler açıklandı, James Allison ve Tasuku Honjo ödülü paylaştı
İsveç Kraliyet Akademisi, 2018'in Nobel Ödülleri'ni bugün vermeye başladı. Nobel Tıp Ödülü'nü ABD'li James P.Allison ile Japon Tasuku Honjo kazandı.
İki bilim insanı, kanser tedavisine getirdikleri yenilikler nedeniyle ödülü almaya hak kazandı.
Allison ve Honjo, madalyaların yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (1 milyon ABD doları) para ödülünün de sahibi oldu.
Nobel Ödülleri, 1901 yılından bu yana veriliyor.
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