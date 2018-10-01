Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya maliyeti 8.7 milyon Euro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Berlin ve Köln'e ziyaret düzenlemişti. Almanya medyası, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu. "Ziyaret ne getirdi" başlığı ile Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri de yazan Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu açıkladı. Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan, haberde Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in hükümetten resmi olarak Erdoğan'ın ziyaretinin Almanya'ya tam maliyetinin açıklamasına talep ettiği ifade etti.