1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya maliyeti 8.7 milyon Euro

Alman medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ve Köln'e gerçekleştirdiği ziyaretin en az 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu yazdı
01 Ekim 2018 12:54
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya maliyeti 8.7 milyon Euro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Berlin ve Köln'e ziyaret düzenlemişti. Almanya medyası, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin güvenlik maliyetini duyurdu. "Ziyaret ne getirdi" başlığı ile Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaşanan gerginlikleri de yazan Alman Bild gazetesi, ziyaretinin 8 milyon 700 bin Euro'ya mal olduğunu açıkladı. Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ve Köln şehirlerindeki temasları sırasında 10 bin polisin görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan, haberde Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in hükümetten resmi olarak Erdoğan'ın ziyaretinin Almanya'ya tam maliyetinin açıklamasına talep ettiği ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,093 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
02 Ekim 2018 05:10		 İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
02 Ekim 2018 04:42
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
02 Ekim 2018 04:33		 Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
02 Ekim 2018 04:20
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
02 Ekim 2018 00:02		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform açıklaması!
01 Ekim 2018 23:50
CHP'li başkan'dan İzmir adaylığı açıklaması
01 Ekim 2018 23:27		 'Erdoğan'ın ziyaretinde 136 kişilik liste verilmedi'
01 Ekim 2018 23:12
Erdoğan'ın Almanya ziyareti 'yakınlaşma' getirdi mi?
01 Ekim 2018 22:39		 Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı
01 Ekim 2018 22:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın demeyen iş arkadaşı 4
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
olay 2
sürekli karar değiştirmek 4
felsefe 4
gram altın 1
28.09.2018 galatasaray vs bşb erzurumspor maçı 1
antik çağ filozofları 3
o forma kutsaldır nasip olmaz herkese 3
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam