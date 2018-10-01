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Doktorlardan Şehit Halisdemir'e büyük saygısızlık
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuzun timsal isimlerinden Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin ismi görevli doktorlar tarafından değiştirildi
Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabela tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alakalı doktorlar sessiz kalırken, isim değişikliğinin Sağlık Müdürlüğü'nün onayı sonrası yapıldığı iddiası ise daha da tepki gördü. Kaymakamlık sorumlu doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
Öte yandan Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar'ın adının verildiği Şehit Etem Yaşar Ortaokulu'nun adı da 2013 yılında "Körfez Ortaokulu" olarak değiştirilmişti. Şehidin yakınları ile Şehit Aileleri Derneği'nin tepkisine ve binlerce imza toplanmasına rağmen zamanın kaymakamı olaya sesiz kalmıştı. Kaymakam daha sonraki yıllarda FETÖ terör örgütü soruşturmasında ihraç edilmişti.
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