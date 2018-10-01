1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökyüzündeki gizemli görüntülerin 'UFO' olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da çekilen ve notuyla yayınlanan 'gizemli görüntüler' üzerinde inceleme yapan Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi görüntülerdeki ışıklı cisimlerin bilinen hiçbir teknolojiye uymadığından bu cisimlerin "Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO" oldukları sonucuna vardı.
01 Ekim 2018 15:08
Yazdır
Gökyüzündeki gizemli görüntülerin 'UFO' olduğu ortaya çıktı

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'nden sozcu.com.tr'de yayınlanan görüntülere ilişkin olarak yapılan açıklamada "Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif... vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir" dendi.

Açıklama, şöyle devam etti:

Ayrıca bahsi geçen videodaki ışıklı cisimlerin gökyüzünde aniden ortaya çıkmaları ve bir anda belirmeleri, formları, yapıları, manevraları, yaydığı yoğun ve parlak ışıkları, hiç bir ses çıkartmamaları ve yer çekimini etkisiz kılacak biçimde havada önce birkaç saniye asılı durup, daha sonra önce yatay ve sonrada değişik yönlere hareket etmeleri hiçbir şekilde bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmamaktadır.

Görüntüleri, özel filtre programlarında büyüterek yaptığımız histogram ve piksel incelemelerde cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçtığı tespit edilmiştir. Gündüz filme alınan cisimlerin yakınlığı ve yoğun parlak ışıkları, ölçümlerimize göre bu cisimlerin atmosferimiz içinde 4 ila 6 km arası yükseklikte seyrettiklerini ve hareket ettiklerini göstermektedir.

Yapılan spektral analizde de cisimlerin yaydığı ışık hüzmesi spectral fotometre ile ölçülerek, ışıkla ilgili temel büyüklükleri, ışık şiddeti, yoğunluğu ve akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerinin çok yüksek, yoğun ve parlak olduğu tespit edilmiş ve cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçarak hareket ettikleri saptanmıştır.

Bu cisimlerin gösterdiği karakteristik özellikler, cisimlerin atmosferik bir fenomen ya da doğa olayı olmadığını, aynı zamanda optik bir hava olayı veya iridyum uydusu yansıması olmadığını açıkça göstermektedir.

Yine analizlerden vardığımız sonuca göre, bu cisimler ateş topu, deprem ışığı gibi iyonize olmuş elektrik yüklü birtakım partiküllerin yarattığı bir plazma oluşumu yani ateş topu kesinlikle değildir. Çünkü eğer böyle olsaydı, söz konusu ışıklı cisimler havada 3-4 dakika süreyle gözlemlenemezlerdi.

Videoda görülen ışıklı cisimlerin kesinlikle çin feneri, kuş, leke, ışıklı balon, meteroloji balonu, dron, iha, işaret fişeği, uydu, meteor, venüs, uzay istasyonu, ateş topu, ışık yansıması, atmosferik fenomen veya yanılsama gibi açıklanabilir doğal fenomenler olmadığı kesinlik kazanmıştır.

Cisimler 1 saat süre içinde 10-15 dakika aralıklarla ortaya çıkmış ve bazen üç ve dört, bazen ise 6-7 ışıklı cisim olarak biranda ortaya çıkarak sessiz bir şekilde yoğun ışıklar saçarak hareket etmişler ve bölgede bulunan birçok vatandaşımız tarafından da gözlemlenmişlerdir... Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin "Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO" oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız.


İstanbul semalarında gizemli görüntü!
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,306 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
02 Ekim 2018 03:21		 Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
02 Ekim 2018 02:22
Tıp doktoru Galen için geldi Türk dostu oldu
01 Ekim 2018 22:54		 Çikolatanın ödüllü kardeşleri
01 Ekim 2018 22:49
Artan döviz kuru, Emir İnanç'ı biyonik kulaktan etti
01 Ekim 2018 22:34		 Kehribarın fiyatı cep yakıyor
01 Ekim 2018 22:24
'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
01 Ekim 2018 21:48		 Yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı
01 Ekim 2018 21:23
Çektiği fotoğraflarla ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oldu
01 Ekim 2018 20:48		 Vize alamadığı Afgan eşi için Erdoğan'dan yardım istiyor
01 Ekim 2018 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olgu 2
Abbiiee 1
günaydın sözlük 6
İmf'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı 3
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
01.10.2018 elektrik zammı 2
olay 2
felsefe 4
dolar kuru 1
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam