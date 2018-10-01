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Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin davada savcı 'Beraat' mütalasında bulundu

İzmir'de 2005'te hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşinin, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. İddia makamı, sanığın "İsnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması"nı gerekçe göstererek beraatine karar verilmesi talebinde bulundu
01 Ekim 2018 13:14
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Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin davada savcı 'Beraat' mütalasında bulundu

İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Mağdur Ovalıoğlu ailesinin avukatı Serkan Cengiz, Gülperi Ovalıoğlu'nun mezarının açılıp cesedi üzerinde yeniden inceleme yapılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı Mustafa Uluşahin de Ovalıoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin talebin daha önceki duruşmalarda karara bağlandığını belirtti.

Duruşma savcısı ise adli tıp kurumunun mezar açılması veya cesetten parça alınması isteğinin dosyaya yansıyan raporlara göre uygun olmadığı görüşünde olduğunu kaydederek, bu talebin reddine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, ölenin cesedi üzerinde yapılacak bir incelemenin dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatine varıldığından, avukat Cengiz'in bu talebininin reddini kararlaştırdı.

2005'te başlayan ve 2006'da takipsizlik kararı verilen dosyanın 2014'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile yeniden açıldığını dile getiren Cengiz, sanığa ceza verilmesini istedi.

Gülperi Ovalığoğlu'nun annesi, kızının intihar edecek birinin olmadığını belirterek, kızına daha önce işkence ettiğini öne sürdüğü sanığın tutuklanmasını talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ise sanığın "Eşini kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin verdiği mütalaasında, dosyadaki tüm delillere göre sanığın, Ovalıoğlu'na tespit edilemeyen maddeyi hile ile verdiğine veya zorla içirdiğine yönelik şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, bu nedenle sanığın "kasten adam öldürme" suçundan, "İsnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması"nı gerekçe göstererek beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Uluşahin söz alarak, esasa ilişkin savunmalarını yazılı olarak yapacaklarından ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Uluşahin'in bu talebinin kabul edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopside intihar için içtiği ilaca ait bulguya rastlanmamasına rağmen "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.
Anadolu Ajansı
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