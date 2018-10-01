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Ailelerin anaokul çilesi, yardımcı kitapla devam ediyor

MEB'in hazırladığı kaynak kitaplar yerine, okul müdürlerinin anlaştığı yayınevi kitaplarını almaya yönlendirilen velilerin, bu durumu bir şikayet dilekçesiyle il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.
01 Ekim 2018 13:21
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Ailelerin anaokul çilesi, yardımcı kitapla devam ediyor

Okulöncesi eğitimin zorunlu eğitime kapsamına alındığı bu günlerde aileler Anaokullarının talepleri ile kırtasiye masraflarının kıskacı altında ezilmektedir.

Bakanlığın ücretsiz dağıttığı kitaplar arşive atılarak maalesef bazı öğretmen ve okul müdürlerinin yönlendirmesiyle yayinevlerinin çıkardığı kitaplar fahiş fiyatlara (200-300 tl) ailelere satılmaktadır.

Bu kitaplar velilere liste fiyatları üzerinden satılmakta olup okul yönetimi ile liste fiyatının oldukça altında anlaşma yapılmaktadır.

Öğrenci sayısına göre değisen oranda okul Müdürlüklerinin gayri resmi hesaplarına 30-40 bin TL lik para akmaktadır.

Kitap masrafına ek olarak yaklaşık aynı meblağ da kırtasiye eklenince toplam 500-600 TL'yi bulan bir masraf listesi oluşmaktadır.

Ailelerin gözbebeği olan çocuklarının okul hayatının başlangıcı olan Anaokulu evresindeki merhamet duyguları yayıncı ve okul Müdürlüklerinin maddi ihtiraslarina kurban edilmemelidir.

Bunun için de bu tür bir uygulamaya maruz kalan, başka yayınevlerinin kitaplarını almaya yöndirilen velilerin mutlaka il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulunması gerekmektedir. Şikayetlerin gerçek isimle yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Şikayet edilen okul ismi, yönlendirilen yayınevi ismi gibi somut bilgilere yer verilmesi halinde şikayet dilekçeleri dikkate alınmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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