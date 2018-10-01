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Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu gözaltısı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sosyal medya fenomenleri Pucca, Şam, Burry Soprano'nun aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Suçlama: Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek
01 Ekim 2018 14:27
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Sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu gözaltısı

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA 4 FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında 'Pucca' adıyla bilinen Pınar K., 'Şam' ismiyle tanınan Şamil K.O. ve 'Burry Soprano' adıyla tanınan Burak A. ile Ali M.A.'yı gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.
Habertürk
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