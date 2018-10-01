1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 yıldan uzun süre kullanılan hormon ilaçları kanser yapıyor

Prof. Dr. Çakmakçı, "Eskiden menopoz döneminde kadınlara çok uzun yıllar hormon ilaçları veriliyordu. Şimdi biliyoruz ki bu hormon ilaçlarının 5 yıldan uzun süre kullanılması riski bir miktar artırıyor" açıklamasında bulundu
01 Ekim 2018 13:36
Yazdır
5 yıldan uzun süre kullanılan hormon ilaçları kanser yapıyor

Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kadının meme kanseri olduğu varsayılıyor ve yaşla birlikte meme kanserinin görülme sıklığı da artıyor. Bu nedenle düzenli tetkiklere başlamanın erken tanı için çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "40 yaşından sonra yılda bir, muayene ve radyolojik tetkikler yapılmalı. Meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık" dedi.


MEME KANSERİ RİSKİ YÜZDE 98 AZALTILABİLİR

Meme kanserlerinin yüzde 10-15'inin artmış bir riskten dolayı meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Bazı kişilerde aile öyküsü önem kazanıyor. Bir kadının ailesinde; bir ya da iki tarafta meme kanseri öyküsü olan, genç yaşlarda ya da agresif türde meme kanseri tanısı alan kişiler varsa standart olarak 40 yaşından itibaren mamografi çektirmesini öneriyoruz" dedi. Bu hastalara erken yaşta yapılacak farklı tetkiklerle meme kanseri riskinin ölçülebildiğini söyleyen Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Risk varsa meme dokusunun cerrahi ile tamamen çıkartılması ve estetik bir ameliyat ile yerine protez yerleştirilmesi mümkün. Bu sayede dışarıdan görüntüyü bozmayacak şekilde meme kanseri olma riskini yüzde 98-99 oranında azaltma şansımız oluyor" şeklinde konuştu.


GENLER ANNE VE BABADAN EŞİT OLASILIKTA GELİYOR

Meme kanserinin tüm kanserler gibi genetik bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Hücrenin içerisinde genetik kodlarda var olan değişikliklerle ilgili ama bir kısmı da anneden ve babadan iletilebilen bir riskle ilişkili. Anne ve babadan kelimesinin altını çiziyorum çünkü 'teyzemde yok, annemde yok' diyen kadınlar oluyor. Oysa büyüklerimizden gelen genler anne ve babadan eşit olasılıkta geliyor. Teyze kadar hala da var, dayı kadar amca da var" dedi.


KOLTUK ALTINDAKİ SERTLİK MEME KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR

Memedeki her kitlenin kanser olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Meme kanserinin en önemli belirtisi memede bir kitlenin olması. Meme derisinde kızarıklık, şişme, meme başından gelen kanlı akıntı gibi belirtiler olsa da esas olarak kitleye bakmak lazım. Meme kanserinin ağrı ile bir ilişkisi yok. Ağrılı bir meme meme kanserine işaret etmez. Ağrının olup olmaması bizim açımızdan da bir şey ifade etmiyor" şeklinde konuştu. Meme kanserinin lenf yolları ile öncelikle koltuk altındaki lenf bezlerine gittiğini anlatan Prof. Çakmakçı, "Koltuk altındaki sertlik ve şişlikler de meme kanseri belirtisi olabilir" dedi.

5 YILDAN UZUN SÜRE KULLANILAN HORMON İLAÇLARI MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dünyada meme kanserine bağlı ölüm oranlarının azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Metin Çakmakçı, "Bunu sağlayan nedenler arasında erken tanı da var, güçlü ilaçlar da var, daha etkili ameliyatlar, daha etkili radyoterapi var. Eskiden menopoz döneminde kadınlara çok uzun yıllar hormon ilaçları veriliyordu. Şimdi biliyoruz ki bu hormon ilaçlarının 5 yıldan uzun süre kullanılması riski bir miktar artırıyor. Bu nedenle o ilaçları kesiyoruz. Bütün bunlar yan yana geldiğinde meme kanseri tanı ve tedavisindeki başarı ciddi oranda artmış oluyor" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,078 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kanser hastalarına 'sanal gökyüzü' ile moral
22 Eylül 2018 06:40		 Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin
10 Eylül 2018 13:13
Gece yemek yiyenlerde kanser riski artıyor!
28 Ağustos 2018 21:58		 Guatr ve pankreas kanserlerinde bu belirtilere dikkat
28 Ağustos 2018 19:10
Kanser tedavisinde 'Yapay Zeka' başarısı
27 Ağustos 2018 19:42		 Kanser tedavisinde yeni gelişme
14 Ağustos 2018 22:39
Kadınlarda akciğer kanserinden ölümlerde artış görülebilir
03 Ağustos 2018 15:14		 Kanser hücrelerini 'aç bırakmanın' yolu bulundu
23 Temmuz 2018 17:05
Kanser hastalarının tedavisi ücretsiz oldu
05 Temmuz 2018 14:45		 Zehriyle kansere umut oldu
27 Haziran 2018 23:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olgu 2
Abbiiee 1
günaydın sözlük 6
İmf'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı 3
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
01.10.2018 elektrik zammı 2
olay 2
felsefe 4
dolar kuru 1
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam