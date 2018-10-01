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Enis Berberoğlu yemin etti!
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Tedavisi devam eden Deniz Baykal için ise doktorlardan izin çıkmadı
BAYKAL'A DOKTORLARDAN İZİN ÇIKMADI
Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi.
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