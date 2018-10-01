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Brezilya'dan 'kaportacı' transferi

Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi
01 Ekim 2018 13:43
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Brezilya'dan 'kaportacı' transferi

Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi.

Kentte, 18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doluda çok sayıda araç da hasar gördü.

Yaklaşık 10 bin aracın doludan hasar gördüğü tahmin edilirken, araba servisleri talebi karşılamak için başka kentlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti.

Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçük onarımının ilk olarak Brezilya'da başladığını belirtti.

Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt, Kastamonu'da çok sayıda aracın dolu nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

Hasar onarımı için kente geldiklerini anlatan Küçükkurt, şunları dile getirdi:

"Hasarın şiddeti çok yoğun. Araçların kaportalarında yoğun şekilde hasar var. Onarılamayacak hasarlar var. Bize şu ana kadar 200 araç geldi ama Kastamonu'da 10 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Bu araçların yarısı onarılmayacak şekilde. Bu araçlar sigorta şirketleri tarafından servislere yönlendiriliyor. Boyasız hasar onarım sistemi dediğimiz bir sistem var ve şu anda boyasız şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Küçükkurt, çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini belirterek, "Yurt dışından da ekipler getirttik. Çünkü Türk çalışanlarımızın buradaki yoğunluğa cevap verme şansı yok. Kastamonu halkına, işini profesyonel yapan firmalara yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiyemiz bu işi daha detaylı yapan firmaları tercih etmeleri. Biz on kişilik bir ekibiz ve günde 4 aracın onarımını yapabiliyoruz. Bir araç ortalama 4 gün sürüyor. Hasarın ağırlığına bağlı" ifadesinde bulundu.

Kaporta ustası Fatih Durna da Brezilyalılarla İstanbul'da etkili olan doludan sonra da birlikte çalıştıklarına işaret etti.

Türkiye'de çıraklık ustalık ilişkisi olduğunu söyleyen Durna, "Brezilya'da bunun üniversitelerde de dersi var. Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var. Kastamonu'da toplam 200'ün üzerinde Brezilyalı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

"USTA SEÇİMİ FİRMADAN DAHA ÖNEMLİ"
Kastamonu'daki dolu nedeniyle araçların ağır hasar gördüğünü anlatan Durna, şunları kaydetti:

"Kastamonu'daki araçlar çok ağır. Araçların boyanması değer kaybına neden oluyor. Biz getirdiğimiz ustalarla araçları boyamadan burada yapmaya çalışıyoruz. Yüzde 90-95 oranında başarı sağlıyoruz. Araçlarını yaptıracak vatandaşların ustalarını çok iyi seçmeleri gerekiyor. Usta seçimi firmadan daha önemli. Her usta kendi işçiliğini veriyor. Burada bir el işçiliği var. Her usta aynı sonucu vermeyebilir."


Brezilya'dan 'kaportacı' transferi
Anadolu Ajansı
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