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Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Endonezya'ya yardıma hazır olduğu mesajını yineledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu bu görüşmede deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı ülke için Türkiye'nin yardıma hazır olduğu mesajını yineledi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinde ölü sayısının son olarak bin 203'e çıktığı açıklanmıştı.
Tevfik Durul
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