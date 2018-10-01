1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı
01 Ekim 2018 13:47
Yazdır
İstanbul'da eylül enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

İTO verilerine göre, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.

İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar yüzde 26,61 artış kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 10,141 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı
01 Ekim 2018 13:31		 Enerjideki zamlar rutine bağlandı
01 Ekim 2018 11:06
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
01 Ekim 2018 09:05		 Alanya'da ekmeğe zam
30 Eylül 2018 18:08
Palamutun fiyatı 10 TL'ye düştü
30 Eylül 2018 15:35		 '6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'
29 Eylül 2018 17:36
Üreticiden 12 liraya alınan fındık, 60 liraya satılıyor
26 Eylül 2018 20:18		 Etiket fiyatlarını gören şaştı kaldı
25 Eylül 2018 22:37
Ekmekteki oyun sürüyor
25 Eylül 2018 21:22		 Çiftçiler indirim kararını olumlu karşıladı
24 Eylül 2018 19:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olgu 2
Abbiiee 1
günaydın sözlük 6
İmf'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı 3
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
01.10.2018 elektrik zammı 2
olay 2
felsefe 4
dolar kuru 1
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam