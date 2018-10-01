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Bursa'da korkutan yangın
Bursa Nilüfer'de bir dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Fidan Sokak'ta 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daireden dumanların yükseldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan dolayı apartmanda bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Dumandan etkilelenen 10 kişiden 9'una olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilirken, Hatice Özer (70) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, kiralık olduğu öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.
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