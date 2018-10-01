Yıldırım: Milli meselelerde ihtilafa düşemeyiz

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te yeni dönemin açılışında konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Zaman zaman tartışırız, uzlamaşadığımız konular da olacaktır. Esas olan müzakere edip doğruyu bulmaktır. Milli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz. Kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen dış kaynaklı saldırıda bu gazi Meclis bir kez daha milli duruşunu ortaya koydu. Karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım. Üstte gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça bağımsızlığın sembolü bayrağımız dalgalanmaya devam edecektir.

Yeni dönemde yasama ve yürütme organlarının uyumlu çalışması, karşılaşacağımız sıkıntıların çözümünü kolaylaştırmada yardımcı olacaktır. Coğrafya bir kaderdir. Biz de zor bir coğrafyadayız. Zaman zaman jeopolitik sorunlarla yüzleşmek mecburiyetinde oluyoruz. Ekonomide küresel kaynaklı bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Bu sefer de milli dayanışmayla kısa sürede bu ve benzer sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yürütmenin ihtiyaç duyduğu konularda Meclis'in desteği sürecektir. Milletvekilleri olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etme görevini de sürdüreceğiz.

Yasama Meclisi'nde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşın icrada yer almak için ayrılması sonucu sayı 596'ya inmiştir. 27. Dönem Meclisi'nde kadın temsilinin oranı yüzde 25 artmıştır. Gelecekte TBMM'de görev yapan kadın milletvekillerinin artacağına inanıyorum. Milletvekili sayımızın artması sebebiye Genel Kurul salonunda gerekli düzenleme ihtiyacı doğdu. 24 Haziran seçimleri sonrası başlatılan çalışlmalar devam etti.

Yeni anayasamız parti gruplarına ve milletvekillerine daha fazla sorumluluk veriyor. Hükümeten bütçe dışında kanun tasarısı gelmeyecek. Kanun tekliflerinin hazırlanıp Genel Kurul'a gelmesi sürecinde parti grupları ve komisyonlara çok büyük işler düşüyor. Teklifler konusunda ayrıntılı hazırlık çalışması gerekecek.