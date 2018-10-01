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Lise kantinindeki parayı ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılar
Sivas'ta bir liseye giren hırsızlar, kantin kasasındaki 750 lira para ile güvenlik kameralarının kayıt cihazını çalarak kaçtı
Olay, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Okulun penceresinden içeriye giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kantin kasasındaki 750 lirayı çaldı.
Okulun güvenlik kameralarını fark eden hırsızlar, görüntülerinin izlenememesi için kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.
Sabah saatlerinde okul içerisinde bulunan bazı kapıların kırık ve dolapların açık olduğunu gören görevliler, durumu polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri okulda inceleme yaptı.
Hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
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