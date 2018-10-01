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Çamlıca Camii'ne 6 tonluk kündekari kapı

Çamlıca Camii'nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan 5 metre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısı yerine takıldı. Temizlik işlerinin tamamlanmasının ardından camideki 17 bin metrekarelik alana, Gaziantep'te dokunan özel tasarım halı serilecek
01 Ekim 2018 15:25
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Çamlıca Camii'ne 6 tonluk kündekari kapı

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camii'nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan ve yapımı 5 yıl süren 5 metre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki kündekari tekniğiyle yapılan ana kapısı yerine takıldı.

AA'nın haberine göre caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camii'nin büyük bir bölümü tamamlandı.


İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, Çamlıca Camii'nin inşaatının tamamlandığını ve içinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Kaba temizliğin ardından yaklaşık 300 kişiden oluşan bir ekibin, çiniler ve mermerlerin temizliğine başladığını anlatan Külünk, kısa bir süre sonra caminin halılarının serileceğini belirtti.


"SANAT ESERİ GİBİ KAPI"

Caminin ana kapısının yerine monte edildiğini belirten Külünk, şunları kaydetti: "Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından oluşuyor. Kapı Konya'da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi. Camilerimizin bütün kapılarını yerine takmış olduk. İçeriden ve dışarıdan sıcak, soğuk hava ve rüzgar ile etkileşimi tamamladı."


"4 METRELİK VAAZ KÜRSÜSÜ"

Caminin matematik olarak büyük ölçülere sahip olduğunu hatırlatan Külünk, "Halı sereceğimiz alanın miktarı, 17 bin metrekare. Minberimiz 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılacak. Mihrabımız da bu büyüklük oranında. İstanbul'da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş yaklaşık 4 metre yüksekliğinde vaaz kürsümüz de bitti" dedi.


Çevre ve peyzaj işlerinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirten Külünk, "Caminin de içinde bulunduğu külliyenin diğer üniteleri olan konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane ve müzeden meydana gelen diğer sosyal donatı alanlarını da çok hızlı şekilde tamamlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bitirdik' diyerek tekmil vereceğiz. Kendilerinin münasip göreceği bir tarihte açılış takvimi belirlenecek. Bu eseri kamuoyuna hediye etmiş olacağız" diye konuştu.


RAKAMLARLA ÇAMLICA CAMİİ

- İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camii'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107.1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde.

- Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.

- Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.

- Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.


- Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taş kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi'nin 132-136 ayetleri işlendi.

- Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihtiyaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı. Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi'nin tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.

- Çamlıca Camii, halı serili alanında 25 bin, avluda 12 bin 500, dış avluda 22 bin 500 olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.

- Çamlıca Camii ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.
Anadolu Ajansı
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