İl Ticaret Müdürlüğü turistlere ayrı fiyat tarifesi uygulayan esnafı mercek altına aldı. İl Ticaret Müdürlüğü, doğruluğu kanıtlanan şikayetler üzerine yaptırıma başlayacak.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin son dönem yoğun turist almaya başladığını anımsattı.

Turistin pek çok sektörden alışveriş yaptığını belirten Altun, "Turistler kentte tekstil ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Tekstil sektöründe pek şikayet olmadı ama yemek sektöründe şikayetler geliyor. Bir turiste çorbanın 5 avrodan satıldığı şikayetleri geliyor, bunları duyunca çok üzülüyoruz. Turistte 5 avrodan satılan çorbanın hesabını soracağız." diye konuştu.

Günübirlik zenginlik peşinde olanların esnaf değil "fırsatçı" olduğunu dile getiren Altun, bir çorbayı 5-10 avroya satmakla bir insanın zengin olamayacağını söyledi.

Altun, fırsatçı esnafın, Ahilik kültürüyle yetişen dürüst esnafa da büyük zarar verdiğini anlatarak, "Bunlar sadece denetlemekle olmuyor, arkamızı döndüğümüzde tekrar aynı şeyi yapabiliyorlar. Günübirlik kimse zengin olamaz. Bunlara göz yumulursa kentteki tüm esnaf zarar görür. Dürüst esnaf fırsatçılara izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda porsiyonların küçülürken paranın büyüdüğü yönünde de şikayetler aldıklarını aktaran Altun, esnafı turistlere davranışları ve fiyat tarifeleri konusunda uyardı.

Mahmut Altun, turistlerden istek ve şikayetlerini Edirne Valiliği tarafından oluşturulan "552 840 22 22" numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Hakan Mehmet Şahin