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1 Ekim 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
1 Ekim 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ'den 6 yıl cezası Yargıtay'ca onanan öğretmen tutuklandı FETÖ'den tutuklanan emniyet müdürü ülkücü kimliğine bürünmüş Mahkeme salonunda albayı tehdit etmiş FETÖ sanıkları hesap veriyor 15 Temmuz gazisi avukat darbecilerin peşini bırakmıyor Erdoğan: ABD ve Almanya'ya FETÖ listeleri verildi Adli Tıp yapılanması darbeden sonra bile görüşmüş FETÖ'cü eski tümgeneral Dişli'den Albay'a tehdit Başkent'te ByLock kullanıcısı 47 kişiye gözaltı Kırıkkale'de 4 muvazzaf asker adli kontrolle serbest TOKAT'ta FETÖ'nün il yapılanması operasyonu: 14 gözaltı Sivas'ta 4 astsubay, 2 uzman ve 1 eski askeri öğrenci serbest Bir haftada 461 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı Kocaeli'de 7'si muvazzaf asker 14 kişiye FETÖ'den gözaltı Eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına yönelik operasyon Evden çıkan bir dolara 'Mabel Matiz' savunması FETÖ'cü firari doktor köy evinde yakalandı FETÖ'nün 'mahrem imamı' mahkemede sanıkları teşhis etti 136 kişinin yargılandığı davada 6 sanık tahliye edildi Genelkurmay çatı davasında reddi hakim talebi FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı' ve eşi tutuklandı Mardin'de PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı 'Fetullah Gülen Türk ve İslam düşmanıdır' Edirne'de FETÖ'den gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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