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'Karımı gözlüyorsunuz' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Pendik'te pompalı tüfekle komşularına ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının, komşuları tarafından kapısının önüne koyulan koltukla eşini gözlediklerini iddia ederek dehşet saçtığı öğrenildi
01 Ekim 2018 16:15
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'Karımı gözlüyorsunuz' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehadet Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta oturan Zekai Kaya (54), yaklaşık 2 ay önce komşusu Mustafa Arslan'ın (43) kapısının önüne koltuk koydu. Dışarıda hava almak için bu koltuğa oturan Kaya ile Arslan bir süre sonra sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın sonrasında Arslan, durumdan rahatsız olarak koltuğu kırıp çöpe attı.

Olayın ardından dün çöp atmak için dışarıya çıkan Kaya'nın eşi Semra Kaya (53) sokakta Arslan ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.


EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR


Kavganın ardından evine girerek pompalı tüfek alan Arslan, komşusu Semra Kaya'yı başından, eşi Zekai, kızı Pakize (31) ve oğlu Yasin'i (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Semra Kaya olay yerinden hayatını kaybederken, eşi ağır, kızı ve oğlu hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ölen kadının eşinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"KOLTUKTA OTURUP KARIMI GÖZLÜYORLARDI"

Olayın ardından kaçan zanlı, yapılan çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından pompalı tüfekle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı şubede cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Koltuğa oturup karımı gözlüyorlardı" dedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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