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Elektriğe konutta yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam geldi
Elektrik fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam geldi
Elektrik ve doğalgaza zam geldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifesini artırdı.
Bugünden geçerli olmak elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 15 zam geldi.
Doğalgaza, bugün konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapılmıştı.
BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.
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