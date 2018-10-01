Cenaze karıştı! Sandalyeler havada uçuştu

Küçükçekmece'de hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Cenaze arabasının evin önüne gelmesiyle anne Asuman Koç ve anneanne Hatice Akkaya fenalık geçirdi. Acılı anne ve anneanneye sağlık ekipleri müdahale etti.

17 yaşındaki gencin öz babası Sezer Öz ise cenaze arabasına binerek tabutun başında uzun süre ağladı. Bu sırada çocuğun üvey babası Yılmaz Koç ve öz babası Sezer Öz arasında bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İki tarafın yakınlarının da karıştığı kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgaya karışan taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için camiye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE

Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.

ACILI ANNE KONUŞTU

Ahmet Yusuf Öz'ün annesi ve anneannesi yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlık olayında oğlunu kaybeden acılı anne kameralara olanları anlattı. Gözyaşları içinde olanları kameralara anlatan acılı anne Asuman Koç, "Ben onu nasıl alıp gömeceğim" ifadelerini kullandı. Oğlunun evde ölüsünü bulduklarını anlatan acılı anne, "Annem geliyor eve ölüsünü buluyor kanlar, seller içinde. Yüzüstü yatıyor. Arkadan bıçaklanmış. Evde bizim olmadığımızı bilen tanıdık biriydi. Tanımadığına kapıyı açmazdı. Ne kapı zorlanmış. Çelik kapıda bir çizgi yok" diye konuştu.

Ölen gencin cesedini evde bulan anneanne Hatice Akkaya ise "O gün köye gidecektik. Gelecekti ancak daha sonra gelmek istemedi. Ben gittim o kaldı. Ben geldim kapıyı çaldım. Açmayınca yedek anahtarla içeri girdim. Kanlar içerisinde ölüsünü bulduk" ifadelerini kullandı.