Gökçek'ten ASKİ Genel Müdürü Kınacı'ya zam tepkisi



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı'nın su ve atık su ücretlerine 2012'deki Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı nedeniyle ÜFE oranında artış yapıldığı yönündeki açıklamasına Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi. Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gökçek şunları kaydetti: "ASKİ Genel Müdürü Sayın Cumali Kınacı, ASKİ'de suya yapılan son zammı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.12.2012 tarih ve 2019 sayılı kararına dayayarak, zammı gene benim dönemimin üzerine yıkmış. Yani suç, kibarca ve kurnazca Melih Gökçek'in. Gerçekten bu tavır yakışık kalmıyor. Niye mi?

ÜFE YERİNE TÜFE UYGULASAYDINIZ

2012'de ÜFE düşük (2.45), buna karşılık TÜFE (6.16). Yani suya gelen yıllık zam çok düşük. ÜFE, TÜFE'den düşük. Buna karşılık 2018'in 8. ayı itibarıyla ÜFE yıllık yüzde 32.13, TÜFE ise yüzde 17.90. Yani ÜFE TÜFE'nin üstüne çıkmış. Dolayısıyla su zammı fırlamış. Sayın Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıyoruz diyerek karar alıp, kamuoyu oluşturmaya çalışacağınıza, bu ay ÜFE yerine TÜFE uygulayacağız diyerek aynı indirimi yapabilirdiniz.

Lütfen suçu Melih Gökçek'in üstüne atarak insanları yanıltmayın."

ZAM İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ



ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, su faturalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle son haftalarda sosyal medyada sık sık dile getirilen 'su da gizli zam' iddialarına ilişkin 23 Eylül'de Twitter hesabından, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nin 14.12.2012 tarihli ve 2179 sayılı kararı gereğince su ve atıksu bedelleri, aylık olarak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılmakta olup suya gizli bir zam söz konusu değildir. Benzer uygulama birçok büyükşehir belediyesinde de uygulanmaktadır" açıklaması yapmıştı.