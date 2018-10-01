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Gökçek'ten ASKİ Genel Müdürü Kınacı'ya zam tepkisi
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı'nın su ve atık su ücretlerine 2012'deki Belediye Meclisi kararı nedeniyle ÜFE oranında artış yapıldığını açıklamasının ardından, eski Başkan Melih Gökçek, "Zammı gene benim dönemimin üzerine yıkmış" diyerek, Kınacı'ya Twitter'dan tepki gösterdi
ÜFE YERİNE TÜFE UYGULASAYDINIZ
2012'de ÜFE düşük (2.45), buna karşılık TÜFE (6.16). Yani suya gelen yıllık zam çok düşük. ÜFE, TÜFE'den düşük. Buna karşılık 2018'in 8. ayı itibarıyla ÜFE yıllık yüzde 32.13, TÜFE ise yüzde 17.90. Yani ÜFE TÜFE'nin üstüne çıkmış. Dolayısıyla su zammı fırlamış. Sayın Kınacı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıyoruz diyerek karar alıp, kamuoyu oluşturmaya çalışacağınıza, bu ay ÜFE yerine TÜFE uygulayacağız diyerek aynı indirimi yapabilirdiniz.
Lütfen suçu Melih Gökçek'in üstüne atarak insanları yanıltmayın."
ZAM İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
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