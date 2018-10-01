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Dünyaca ünlü kahve markası Ofçay'ı alıyor

Türkiye'de Jacobs marka kahvesiyle bilinen Hollanda merkezli Jacobs Douwe Egberts (JDE) şirketi Türk çay sektörünün önde gelen firması Ofçay'ı satın almak üzere Rekabet Kuruluna başvurdu
01 Ekim 2018 17:07
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Dünyaca ünlü kahve markası Ofçay'ı alıyor

Türkiye'de Jacobs marka kahvesi ile bilinen Jacobs Douwe Egberts (JDE) şirketi, Türkiye'nin önemli çay markalarından Ofçay'ın tam kontrolünü devralmak üzere Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts (JDE) TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

İki şirket, geçtiğimiz günlerde kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.

Ofçay şirketinin internet sitesinde yer alanda açıklamada, "Jacobs Douwe Egberts ve Ofçay, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bir ortak girişim anlaşmasına vardıklarını açıklamaktan memnuniyet duymaktadır. Ortaklık, Türk sıcak içecek sektöründe yeni büyüme fırsatları yaratacak ve JDE'nin kahve sektöründeki uluslararası ağı ve deneyiminin Ofçay'ın çay sektöründeki yerel tecrübesiyle birleşimi, her iki şirket açısından yeni bir sinerji oluşturacaktır" denildi.

265 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Türkiye'de Jacobs markaları ile bilinen JDE, kahve sektöründe 265 yıllık geçmişe sahip bir uluslararası şirket olarak biliniyor.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) bünyesinde Jacobs kahvenin yanı sıra CaffeHag, Bravo, Kenco, Maxwell House, Harris gibi markalar bulunuyor.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) bünyesinde Jacobs kahvenin yanı sıra CaffeHag, Bravo, Kenco, Maxwell House, Harris gibi markalar bulunuyor.
Ofçay ise 1985 yılındaki kuruluşundan beri Türk çay sektöründe faaliyet gösteriyor.

SON ONAY BEKLENİYOR

Yapılan açıklamada, "Anlaşmaya göre, her iki şirket de mevcut yerel varlıklarını ortaya koyacak ve çalışmalarını aynı şemsiye altında sürdürecektir. Ahmet Bülent Kasap CEO olarak ortaklıkta görev üstlenecektir. Rekabet Kurulu'nun onayına bağlı olan işlemin 2018'in son çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
NTV
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