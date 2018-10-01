|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı
Tekirdağ'da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı
Tekirdağ'da Nihat Kaya'nın kullandığı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.
Kazada 19 öğrenci yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu haber 414 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR