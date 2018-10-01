Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

DAHA ÖNCE İKİ BAKANLIK DAHA MCKİNSEY'LE ÇALIŞMIŞ Berat Albayrak'ın, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için çalışacaklarını belirtmesi sonrasında tartışmaların odağına yerleşen McKinsey firmasının, 2017 yılında Sağlık Bakanlığıyla, 2018 yılında ise Sanayi Bakanlığıyla bir çalışma yaptığı ortaya çıktı