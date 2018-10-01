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Mahmut Tanal'ın Erdoğan'ı protesto etmesine izin vermedi
TBMM'de açılış konuşması yaptığı esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden Mahmut Tanal'ı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eliyle "Dur" işareti yaparak engelledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün TBMM'nin açılışında yaptığı konuşması sırasında protesto eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MÜDAHALE
Konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan'a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Tanal yerinden bağırarak Erdoğan'ı protesto ederken Tanal'ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
ELİYLE "DUR" İŞARETİ YAPTI
Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal'a eliyle "Dur" işareti yaptı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.
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