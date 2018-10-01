1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayakkabı şirketi Sabo da konkordato ilan etti

Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta'nın ardından Türkiye'nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi Sabo da konkordato başvurusunda bulundu.
01 Ekim 2018 17:21
Yazdır
Ayakkabı şirketi Sabo da konkordato ilan etti

Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Sabo'nun başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Dr. Aydın Çelik, Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık'ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

İlk mağazasını İstanbul Beyoğlu'nda açan Sabo, Türkiye'nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi. Sabo, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Clavo markasıyla yurt içinde ve yurt dışında bir çok marka için ayakkabı koleksiyonları hazırlayan Sabo, Nando markasıyla da perakende ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet gösteriyor.

Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,076 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyaca ünlü kahve markası Ofçay'ı alıyor
01 Ekim 2018 17:07		 Palamutun fiyatı 10 TL'ye düştü
01 Ekim 2018 09:13
Türkiye'ye güvenin göstergesi: 1 milyar $
28 Eylül 2018 06:10		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
27 Eylül 2018 15:08
Türkiye'nin ihracat şampiyonu THY oldu
27 Eylül 2018 09:58		 TOFAŞ, üretime 9 gün ara veriyor
27 Eylül 2018 09:14
Eminiş Ambalaj, konkordato ilan etti
26 Eylül 2018 12:37		 Yerli anten ve diğer iletişim teknolojilerini geliştireceğiz
24 Eylül 2018 11:12
Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü
24 Eylül 2018 09:55		 Kurulan şirket sayısı arttı
21 Eylül 2018 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
2 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?
Erdoğan 3 Üniversiteye rektör atadı
İleri saat uygulamasına ilişkin karar yayımlandı
Vergi dairelerinde 'son gün' yoğunluğu
2 Ekim 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olgu 2
Abbiiee 1
günaydın sözlük 6
İmf'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı 3
1 eylül 2018 doğalgaz zammı 4
01.10.2018 elektrik zammı 2
olay 2
felsefe 4
dolar kuru 1
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orhaneli Belediye Başkanlığı 1 Memur Alacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu Naklen Avukat Alımı İlanı
Karabük SYDV Personel Alım İlanı
Gümüşhane Torul SYDV Personel Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayacık Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hilvan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam