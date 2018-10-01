4 ayda 50 bin çocuğu otizm taramasını yaptılar

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, aile sağlığı merkezlerinde 18 ila 36 aylık çocukları otizme karşı özel testlerle taramadan geçirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda 4 aylık sürede 50 bin çocuğu otizm taramasından geçirdik." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün otizmin erken teşhisi için proje başlattığını söyledi.

Otizm tanısında ana amaçlarının ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak sorunlara erkenden önlem almak olduğunu ifade eden Güner, "Kent genelindeki çocukları otizm taramasından geçiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde 18 ila 36 aylık arasında çocuklara otizme karşı özel testlerle tarama yapıyoruz. Bu kapsamda 4 aylık sürede 50 bin çocuğu otizm taramasından geçirdik.'' diye konuştu.

"Taramadan geçirilen çocuk sayısı her geçen gün artıyor"

Abdullah Emre Güner, programı ''Ulusal Otizmle Mücadele Eylem Planı'' kapsamında yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

''İstanbul'da taradığımız, risk tespit ettiğimiz çocuklarımızı hastanelerimizde çocuk psikiyatristlerine yönlendiriyor, randevularını alıyoruz. Bu işlemi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde oluşturduğumuz uzman ve psikolog ekibimizle takip ediyoruz. Bu süreçte tanısı ve teşhisi konulan çocuklarımızın tedavisini planlıyor, onları yalnız bırakmıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı olarak amacımız çocuğun sağlığı bozulmadan önce korunması. Taramalarımız kent genelinde devam ediyor. Şu anda 50 bin kişi taramadan geçti ve gün geçtikçe bu sayı artıyor.''

''Test için vatandaşlarımızı aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz"

Aile hekimliklerindeki taramada risk tespit edilen her çocuğun otizmli olarak kabul edilmediğini ifade eden Güner, ''Otizm tespit edilen çocuklarımız eğitimle doğru tedaviyle büyük oranda normal yaşamlarına ve eğitimlerine devam edebiliyor. Onun için otizmde erken tanı çok önemli. Erken tanı konulan çocuklar, ciddi bir tedaviyle iyileşiyor. Bu çocuklar, doğru tedavi ve rehabilitasyonla normal sosyal yaşantısına devam ediyor, okulun gidiyor, üniversitesini kazanıyor ve normal yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Güner, otizm tanı testinin çok basit olduğunu ve bilimsel danışma kurulunun kurduğu ulusal olarak ispatlanmış tanı testlerini kullandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Çok vakit almayacak, çocuğu yormayacak bir testtir. 5 dakikada bitiyor. Bu testi yaptırması için bütün vatandaşlarımızı aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Aile hekimimiz, bizim sağlık avukatımız gibidir. Hasta olsa da olmasa da her vatandaşımızın aile hekimine başvurup danışmanlık hizmeti alması gerekiyor. Bunun özelinde bütün vatandaşlarımızdan, 18 ila 36 aylık çocuklarını otizm taramasından geçirmelerini bekliyoruz. Annelerin de herhangi bir korkuya, herhangi bir telaşa kapılmadan aile hekimlerine başvurup gerekli tarama testlerini yapmasını istiyoruz."

Otizm tarama programını tanıtmak için kent genelindeki metro ve otobüs duraklarına video ve tanıtım afişleri konulduğunu anlatan Güner, "Bu hizmetin yayılması, duyulması gerekiyor. İstanbul Sağlık Müdürlüğü olarak otizmin farkındayız. Bütün vatandaşlarımızda farkında olmasını istiyoruz." dedi.

Hikmet Faruk Başer, Adem Demir