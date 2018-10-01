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350 kiloluk domuzu vurup, fotoğraf çektirdiler
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, ekili arazilere zarar verdiği öne sürülen 350 kiloluk domuz, avcılar tarafından vuruldu
Orhaneli'nin, Kırsal Ağaçlar Mahallesi'nde tarlalara zarara veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi.
Avcılar, köpeklerin iz sürmesi sonucu yerini belirledikleri 350 kiloluk domuzu öldürdü.
Tarla ve bahçelere zarar verdiği öne sürülen domuzu vuran avcılar, hayvanın yanında fotoğraf çektirdi.
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