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Bakanlık, Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı: Ankara'da ekmeğin 1 TL'nin üzerinde satılmasına Bakanlığımız uygun görüş vermedi
Ticaret Bakanlığı: Ankara'da ekmeğin 1 TL'nin üzerinde satılmasına bakanlığımız uygun görüş vermedi
Bakanlık, ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zammı durdurdu.
Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam yapılmış, 1 lira olan fiyat 1 lira 25 kuruş olmuştu.Ankara Valiliği'den ekmeğe zam açıklaması Başkent'te ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı
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