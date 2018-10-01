Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'ya telefon etti. Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Vidodo'yu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, telefonda görüştüğü Widodo'ya Türkiye'nin deprem nedeniyle Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU DA MEVKİDAŞINI ARAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gün içerisinde Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile telefonda görüşmüştü. Bakan Çavuşoğlu bu görüşmede deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı ülke için Türkiye'nin yardıma hazır olduğu mesajını yinelemişti.

Endonezya'da Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamida şu ana kadar en az bin 200 kişi hayatını kaybetti.

İLK YARDIMA KOŞAN TÜRKİYE OLDU

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından buraya ekip gönderen ve ekibi orada çalışmalara başlayan ilk ülke oldu.

Merkezi başkent Jakarta'da bulunan Anadolu Ajansı Endonezce Servisi Müdürü Dandy Koswaraputra, basına yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Türk Kızılayınca Endonezya'ya gönderilen ekibin bölgeye ulaştığını kaydetti.

Koswaraputra, Türk Kızılayının yolladığı personelin Endonezya Kızıl Haç Örgütüyle bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

DEPREM GÖZLERİ PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NE ÇEVİRDİ

Dünyadaki en yoğun deprem kuşağını, büyük depremlerin yüzde 81'inin meydana geldiği Pasifik Deprem Kuşağı oluşturuyor.

Yeryüzündeki aktif volkanların yaklaşık yüzde 75'inin yer aldığı, Büyük Okyanus Havzası'nı çevreleyen bu kuşağa "Pasifik Ateş Çemberi" adı da veriliyor.

Tüm depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı, en büyük depremlerin ise yüzde 81'i Pasifik Deprem Kuşağı'nda meydana geliyor. Bu kuşak, Büyük Okyanus'un Asya ve Amerika kıtalarına komşu olan levha sınırlarına denk geliyor.

Yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor.