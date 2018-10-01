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Bursa'da otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Avni Kılınç yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolunun Üç Kurnalı mevkisinde karşı şeride geçerek İ.İ'nin (47) kullandığı 34 UZ 7291 plakalı tırla çarpıştı.
Sürücü Kılınç ile aynı araçta bulunan Faden ve Ceren Kılınç (9) ağır yaralandı, Gülistan ve Fatma Karabulut ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı.
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