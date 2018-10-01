|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Antalya'da ölen balıklar için inceleme başlatıldı
Antalya'daki bir derede can veren çok sayıda sazan balığı için inceleme başlatıldı. Balıklardan ve sudan numune alınarak incelenmek üzere Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Merkezi'ne götürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Kent Parkı yakınındaki bir dere yatağında su üzerinde 200'ün üzerinde irili ufaklı sazan balığı ölü halde bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede Antalya İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri balıklardan ve sudan numune alıp incelenmek üzere Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Merkezi'ne götürüldü.
İHA'nın haberine göre balıkların ölüm nedeni henüz belirlenemezken, oluşan görüntü çevredeki vatandaşların ve tatilcilerin tepkisini çekti.
Tatilcilerden Şaban Can Kurtaran, "Çok balık ölmüş. Sebebini bilmiyoruz ama gördüğümüz manzara bizleri üzdü" diye konuşurken, Cihat Balcıoğlu da, "Biz bunları besliyoruz, yiyoruz.
Yazık günahtır. İnsanların duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.
Bu haber 559 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR