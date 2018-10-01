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Datça'da hortum
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 5 dakika süren hortum oluştu
Datça'da bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Palamütbükü Sahili'nin yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı.
Bu sırada bölgeden geçen Nursen Nurani, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Nurani'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.
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