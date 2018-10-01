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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 98.537,15 puandan tamamladı
01 Ekim 2018 18:35
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.419,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,56, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle 100.646,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü 98.537,15 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 101.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, 98.000 ve 97.200 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı
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