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Üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen (5), yaşamını yitirdi
Elazığ merkez Bahçekapı köyündeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Emre Çimen ağır yaralandı.
Anne Gülizar Çimen'in ihbarıyla köye giden sağlık ekipleri, Emre'yi ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Emre Çimen kurtarılamadı.
Emre'nin cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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