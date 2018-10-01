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YSK'nin Siyasi Parti Portalına ödül

YSK'nin, seçim işlemleri ve sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına olanak tanıyan Siyasi Parti Portalı, IDC Türkiye tarafından "En İyi Değişim Yönetimi" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü
01 Ekim 2018 18:59
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YSK'nin Siyasi Parti Portalına ödül

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçim işlemleri ve sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına olanak tanıyan Siyasi Parti Portalı (SİPPORT), International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından yılın "En İyi Değişim Yönetimi" kategorisinde ikincilik ödülüne değer görüldü.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri sektörünün önde gelen araştırma ve danışmanlık hizmet sağlayıcılarından IDC Türkiye tarafından düzenlenen yarışmada, En İyi İnovasyon, En İyi Değişim Yönetimi, En İyi BT Yönetişimi, En İyi İş Olanakları, En İyi BT Maliyet Verimliliği, Yılın En İyi Akıllı Şehir Projesi kategorilerinde Türkiye 2018 Bilişim Mükemmeliyet Ödülleri sahiplerini buldu.

YSK yarışmaya, seçim iş ve işlemlerine yönelik her türlü bilgi ve belgenin, seçim sonuçlarının ve sandık kurullarınca tutulan ıslak imzalı tutanakların şeffaf, güvenli, tarafsız, hızlı bir yazılım otomasyonu çatısı altında siyasi partilerle paylaşılması ve partilerin denetimine sunulmasını amaçlayan SİPPORT ile katıldı.

SİPPORT projesi yarışmada, 2018 En İyi Değişim Yönetimi kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Açıklamaya göre, Seçim Bilişim Sisteminin (SEÇSİS) bir alt uygulaması olan SİPPORT, seçim takvimi boyunca SEÇSİS üzerinden üretilen her türlü bilgi, belge, seçim sonuçları ve tutanaklarının siyasi partiler ile paylaşılması sürecinin daha güvenli, hızlı ve kayıt altına alınabilmesini sağlamak amacıyla geliştirildi.

Portal ile yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri, muhtarlık bölgesi askı listeleri, sandık seçmen listeleri, siyasi partilerin kendi aday bilgileri ile sandık kurulu görevlileri, il-ilçe muhtarlık sandık bilgileri, seçim günü ilçe seçim kurulları tarafından SEÇSİS'e işlenen sandık sonuç bilgileri, taranan ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları gibi kritik öneme sahip bilgi ve belgeler, seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin hizmetine sunuluyor.

Böylelikle siyasi partilerin seçimin her aşamasında aktif rol alması sağlanarak, seçimlerdeki en önemli bileşenler tarafsızlık, şeffaflık ve güven ilkesinin sağlamlaştırılması amaçlanıyor.

Aylin Sırıklı
Anadolu Ajansı
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