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Edirne'de sağanak sürüyor
Edirne'de sağanak devam ediyor.
Dün geceden bu yana süren yağmur, zaman zaman etkisini arttırıyor.
Bazı yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa yolda yakalanan vatandaşlar tarihi çarşılarla tente altlarına sığındı, şemsiyeyle korunmaya çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla geceye kadar süreceğini belirtti.
Kentte yarın az bulutlu güneşli bir hava beklendiği bildirildi.
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