5G dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de hizmet verecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haberleşmede bir ülkenin savunma ve güvenliği söz konusu olduğunda yazılımları yabancıların eline terk edemeyeceğimiz bir alandan bahsediyoruz." dedi.

Demir, ULAK Haberleşme AŞ Ofisi ile 5G ve Ötesi İletişim Altyapıları Test ve Entegrasyon Laboratuvarının Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, mobil haberleşme sektöründe, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak uçtan uca milli ve yerli bir haberleşme altyapısının hazır hale getirilmesine yönelik projeleri başlattıklarını bildirdi.

Geçen yıl sonunda imzalanan Çınar projesiyle 5G çekirdek şebeke geliştirme faaliyetlerine başlanıldığını anımsatan Demir, bu şebekenin dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de hizmet verecek duruma geleceğini belirtti.

Demir, haberleşme alanının SSB için önemine işaret ederek, boş bırakılan alanlarda yabancı ürünlerin istilasıyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Çeşitli devlet kurumlarının elde yerli imkan yoksa yabancı ürünlere yöneldiğinden bahseden Demir, şöyle devam etti:

"ULAK projesinde karşılaştığımız üzere yerli bir ürün olsa bile onun hazır olup olmamasıyla, testlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili gündeme gelen tereddütler, negatif algılar ve kullanma konusundaki isteksizlikle bu kadar Ar-Ge harcaması yapılmış bir projenin bile boşa çıkma ihtimali olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda bizler gerçekten yılmadık. Devlet kademeleriyle iyi bir koordinasyonla gittik. Bu konuda yerlilik meselesinin çok önemli olduğunu gündeme getirdik. Haberleşmede bir ülkenin savunma ve güvenliği söz konusu olduğunda yazılımları yabancıların eline terk edemeyeceğimiz bir alandan bahsediyoruz."

Demir, siber güvenliğin her ülkenin öncelikli gündemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik yapısı tek bir kuruluşun başarabileceği bir şey değil. Ülke çapında bir seferberlik ve farkındalık olması gerekiyor. Bunun da en önemli bacaklarından birisi haberleşme. Bu konuda meselenin bir ticari yönü var, müthiş bir pazar aynı zamanda halkımızın ve devlet birimlerimizin güvenli haberleşmesi hem de çeşitli savunma alanını ilgilendiren ortamlarda da emniyetli operasyon yapabilmeniz, teknolojinizi koruyabilmeniz açısından da önemli."

- "400'e yakın baz istasyonu hizmet veriyor"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye'nin ticari haberleşme sektöründe dışa bağımlığını azaltmayı ve yeni nesil iletişim teknolojilerini tasarlayıp üretebilir olmayı hedefleyen ULAK projesinin ASELSAN ana yükleniciliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Gelinen aşamada Ar-Ge sürecinin çıktılarının milyonlarca satır yazılım ve sahada denemiş ve onaylanmış donanımları içerdiğini aktaran Görgün, "ULAK projesi paydaşların özverili çalışmaları sonucu bugün çalışır hale gelmiş ve 400'e yakın baz istasyonuyla Türk milletine hizmet vermeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

Görgün, 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için ULAK Haberleşme AŞ ile birlikte sundukları Ar-Ge projesinin TÜBİTAK tarafından onaylandığına dikkati çekerek, bu ve benzeri projelerin sayısı arttıkça Türkiye'nin milli mühendislik gücünün haberleşme alanında hızla gelişeceğini kaydetti.

- "Teknoloji merkezi olmamız uzak bir hedef değil"

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı da hedeflerinin her geçen gün gelişmekte olan ekosistemleriyle birlikte 5G ve ötesine giden yolda Türkiye'nin markası olmak ve katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

ULAK Haberleşme AŞ'nin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirilen projelere değinen Balcı, şunları kaydetti:

"5G alanında sürdürdüğümüz çalışmalar için gerek geliştirme gerekse sahada elde ettiğimiz birikim ve yetkinliğin çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekosistemimizle bu kazanımı hep beraber büyütüp bölgemizde ve etkin coğrafyamızda Türkiye olarak iletişim konularında teknoloji merkezi olmamızın uzak bir hedef olmadığını düşünmekteyiz. Açılışını yapacağımız laboratuvarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın oluşturduğu strateji ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun oluşturduğu 5G çalışmalarıyla entegre olacak şekilde uçtan uca milli ve yerli sistemler geliştirilmesi kapsamında tüm ekosistemimizin katkılarıyla çözümler geliştirebileceğimiz ve gelişimimizi somut olarak kolayca gösterebileceğimiz bir alan olmasını hedefliyoruz. "

Konuşmaların ardından, Görgün ve Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çelik, ULAK Haberleşme AŞ'nin SSTEK ait olan paylarının yüzde 51'lik kısmının ASELSAN AŞ'ye devri protokolünü imzaladı.

Daha sonra Savunma Sanayii Başkanı Demir, ULAK Haberleşme AŞ Ofisi ile 5G ve Ötesi İletişim Altyapıları Test ve Entegrasyon Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.